21 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская полиция жестоко разогнала протест ультраортодоксальных евреев в Аль-Кудсе
Израильская полиция резиновыми дубинками разогнала протест ультраортодоксальных евреев, которые протестовали против обязательной военной службы и решения Верховного суда Израиля о том, что евреи-харедим должны служить в армии. #АльКудс #Иерусалим #Израиль #харедим #армия #полиция #служба #дубинки Аль-Кудс, Иерусалим, Израиль, евреи-харедим, армия, воинская служба, призыв, резиновая дубинка
Израильская полиция жестоко разогнала протест ультраортодоксальных евреев в Аль-Кудсе / Others
Истории