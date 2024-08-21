ПОЛИТИКА
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Израильская полиция жестоко разогнала протест ультраортодоксальных евреев в Аль-Кудсе
Израильская полиция резиновыми дубинками разогнала протест ультраортодоксальных евреев, которые протестовали против обязательной военной службы и решения Верховного суда Израиля о том, что евреи-харедим должны служить в армии. #АльКудс #Иерусалим #Израиль #харедим #армия #полиция #служба #дубинки Аль-Кудс, Иерусалим, Израиль, евреи-харедим, армия, воинская служба, призыв, резиновая дубинка
Израильская полиция жестоко разогнала протест ультраортодоксальных евреев в Аль-Кудсе / Others
21 августа 2024 г.
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