За последние 24 часа в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло не менее 50 палестинцев. Об этом свидетельствуют данные палестинских медицинских служб. Эта эскалация произошла после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион, который не привел к продвижкам в достижении перемирия.

Израильские военные сообщили о нанесении ударов примерно по 30 целям в Газе, включая туннели, пусковые установки и наблюдательный пункт. Они также заявили об убийстве десятков бойцов и изъятии оружия.

В городе Газа удар по школе и близлежащему дому привел к гибели трех человек и ранению 15. Военные утверждают, что целью был командный центр ХАМАС в бывшем школьном комплексе.

В Бани-Сухейла близ Хан-Юнуса авиаудар по лагерю для перемещенных лиц унес жизни семи палестинцев.

Продолжается эвакуация гражданского населения из центральной части Газы. «Куда мы пойдем? Куда мы пойдем? ... К сожалению, мы можем умереть, прежде чем увидим конец этой войны. Все разговоры о прекращении огня – ложь», — выразил свое отчаяние один из жителей Газы, 55-летний Абуракан.

По данным ООН, с начала израильского вторжения в Газу большинство из 2,3 млн жителей эксклава стали внутренне перемещенными лицами. С начала конфликта в октябре 2023 года, по палестинским данным, погибло более 40 000 человек.

Несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, включая девятый визит Блинкена на Ближний Восток, перспективы прекращения огня остаются туманными.