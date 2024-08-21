БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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ЕС смягчился к Tesla, к Китаю – не совсем
Европейская комиссия пересмотрела тарифы на импорт электромобилей из Китая, значительно снизив ставку для продукции Tesla, произведенной в Поднебесной
ЕС смягчился к Tesla, к Китаю – не совсем
Фабрика Tesla в Шанхае / Фото: / Others
21 августа 2024 г.

Европейский Союз существенно пересмотрел планируемые дополнительные тарифы на импорт электромобилей из Китая. Европейская комиссия снизила ставку для произведенных в Китае автомобилей Tesla с 20,8% до 9% после дополнительного расследования, проведенного по запросу компании.

Комиссия также уменьшила пошлины для других производителей: BYD теперь облагается 17% вместо 17,4%, Geely - 19,3% вместо 19,9%, а SAIC - 36,3% вместо 37,6%. Китайские компании в совместных предприятиях с европейскими автопроизводителями также могут получить более низкие ставки.

Эти тарифы добавляются к стандартной 10% пошлине ЕС на импорт автомобилей. Комиссия утверждает, что эти меры направлены на выравнивание условий конкуренции и противодействие несправедливым субсидиям.

Китай выразил решительное несогласие с выводами ЕС и пообещал принять меры для защиты своих компаний. Министерство торговли Китая в ответ заявило, что решение ЕС было основано на «фактах, определенных Евросоюзом в одностороннем порядке». Пекин уже начал оспаривание решения ЕС во Всемирной торговой организации.

Окончательное решение по тарифам будет принято после голосования 27 стран-членов ЕС. Заинтересованные стороны могут представить свои комментарии до 30 августа. План должен быть одобрен большинством стран ЕС до 31 октября. Если «зеленый свет» будет получен, новые тарифы будут действовать в течение следующих пяти лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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