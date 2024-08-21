ПОЛИТИКА
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Израиль убил командира ФАТХ в Ливане
Беспилотник атаковал автомобиль Халиля аль-Макдаха в Сидоне. Израиль обвинил его в сотрудничестве с «Хезболлой» и Ираном
Израиль убил командира ФАТХ в Ливане
Фото: АА / Others
21 августа 2024 г.

Палестинская группировка ФАТХ подтвердила гибель одного из своих военных командиров Халиля аль-Макдаха в результате израильского авиаудара в южном Ливане. Инцидент произошел в прибрежном городе Сидон, где беспилотник атаковал автомобиль аль-Макдаха.

Армия обороны Израиля подтвердила проведение операции, заявив, что аль-Макдах и его брат Мунир длительное время сотрудничали с «Хезболлой» и Революционной гвардией Ирана. В подтверждение своих действий израильские военные опубликовали видеозапись авиаудара.

«Бригады мучеников Аль-Аксы», вооруженное крыло ФАТХ, заявили, что аль-Макдах погиб «при выполнении своего долга по поддержке палестинского народа и сопротивления».

Это убийство продолжает серию убийств и покушений на высокопоставленных членов палестинских движений. Ранее Израиль сообщил об убийстве командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в секторе Газа. Кроме того, 31 июля в Тегеране был убит лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания, хотя Израиль не подтвердил свою причастность к этому инциденту.

Движение ФАТХ, возглавляемое президентом Палестины Махмудом Аббасом, является одной из ключевых палестинских политических и военных организаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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