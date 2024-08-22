Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Беларуси в Астане Павла Утюпина после заявлений президента Александра Лукашенко, сделанных в интервью российскому телеканалу «Россия». В интервью Лукашенко выразил критику в адрес внешней политики нескольких постсоветских государств, включая Казахстан, заявив, что эти страны стремятся «что-то взять от России, ничего не давая взамен».

Пресс-служба казахстанского МИД сообщила, что заместитель главы ведомства Мурат Нуртлеу выразил несогласие с высказываниями Лукашенко, подчеркнув, что Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Нуртлеу отметил, что Казахстан убежден в необходимости решения всех разногласий между государствами политическими и дипломатическими методами.

Лукашенко также упомянул, что Казахстан обратился за помощью к Москве и Минску во время событий, произошедших в стране, и напомнил, что в течение полудня были переброшены «миротворцы ОДКБ», что утихомирило ситуацию».

В Астане подчеркнули, что внешнеполитический курс Казахстана доказал свою эффективность в нынешних геополитических условиях.

Высказывания Лукашенко также вызвали негативную реакцию в Армении, где протестующие закидали здание посольства Беларуси яйцами, помидорами и картофелем. В интервью Лукашенко раскритиковал политику армянских властей по сближению с западными странами и заявил, что армяне, «кроме нас», никому не нужны.