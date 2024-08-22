ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Армии РФ грозит котел?
Украинские военные заявили о продвижении в Курской области России, где существует вероятность окружения около 3000 российских солдат, прижатых к реке Сейм
Армии РФ грозит котел?
Спутниковый снимок одного из мостов через реку Сейм / Фото: Reuters
22 августа 2024 г.

Украинские военные сообщают о значительном продвижении в районе Курской области России, где, по их данным, около 3000 российских солдат оказались прижатыми к реке Сейм. Украинские силы активно используют ракетные системы HIMARS и дроны для нанесения ударов по понтонным переправам и мостам, пишет The Wall Street Journal. Украинская сторона заявляет, что российские войска в районе реки Сейм отрезаны от основных линий снабжения. «Теперь, когда мы уничтожили три их моста, ситуация для них становится все более критической», — отметил командир разведывательного подразделения 14-го полка Вооруженных сил Украины, известный под позывным «Хорват». The Wall Street Journal также сообщает, что российские войска пытаются использовать понтонные мосты для переправы через реку Сейм, однако украинская артиллерия, включая поставленные Западом орудия M777, разрушает эти переправы. По словам Андрея, бойца 44-й украинской артиллерийской бригады, российские войска пытаются спешно переправить свои силы, но ВСУ наносят удары в этот момент. «Российские войска стараются переправить всех, кого могут», — добавил он. *В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us