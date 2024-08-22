Украинские военные сообщают о значительном продвижении в районе Курской области России, где, по их данным, около 3000 российских солдат оказались прижатыми к реке Сейм. Украинские силы активно используют ракетные системы HIMARS и дроны для нанесения ударов по понтонным переправам и мостам, пишет The Wall Street Journal. Украинская сторона заявляет, что российские войска в районе реки Сейм отрезаны от основных линий снабжения. «Теперь, когда мы уничтожили три их моста, ситуация для них становится все более критической», — отметил командир разведывательного подразделения 14-го полка Вооруженных сил Украины, известный под позывным «Хорват». The Wall Street Journal также сообщает, что российские войска пытаются использовать понтонные мосты для переправы через реку Сейм, однако украинская артиллерия, включая поставленные Западом орудия M777, разрушает эти переправы. По словам Андрея, бойца 44-й украинской артиллерийской бригады, российские войска пытаются спешно переправить свои силы, но ВСУ наносят удары в этот момент. «Российские войска стараются переправить всех, кого могут», — добавил он. *В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.