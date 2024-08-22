Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую атомную электростанцию (АЭС) на следующей неделе из-за серьезного риска повреждения станции в результате боевых действий между украинскими и российскими войсками в регионе. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Гросси подчеркнул, что Курская АЭС «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он намерен приехать на станцию, чтобы встретиться с ее руководством, провести осмотр и оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей к станции.

«Это станция чернобыльского типа», — напомнил Гросси, отметив, что активная зона реактора «полностью обнажена». На вопрос о том, пригласила ли его российская сторона, Гросси ответил, что он предложил свой визит, чтобы МАГАТЭ могло получить доступ к станции. «И они меня пригласили», — добавил он.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит, вероятно, состоится в начале следующей недели.

В Курской области с начала августа продолжаются боевые действия. В связи с этим «Росатом» обратился к МАГАТЭ с предупреждением о рисках, которым подвергается станция. В частности, 16 августа в Курчатове, где расположена АЭС, было объявлено 21 воздушное тревога, а 8 августа на территории станции были обнаружены обломки сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ВСУ не планируют и не намерены атаковать Курскую АЭС.