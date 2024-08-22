Роберт Кеннеди младший готовит объявление о завершении своей президентской кампании, сообщают американские СМИ. По их данным, решение связано с ростом популярности кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Кеннеди, как ожидается, объявит о своем решении 23 августа на пресс-конференции в Аризоне. На мероприятии он намерен обратиться к нации по поводу текущего исторического момента и своего дальнейшего пути.

Это объявление последовало за сообщениями в новостях о том, что Кеннеди может выйти из гонки. Ранее его напарница на выборах Николь Шанахан высказала предположения о возможном завершении их участия в борьбе за Белый дом. Она также допустила, что Кеннеди, возможно, поддержит бывшего президента Трампа, кандидата от Республиканской партии. Она также отметила, что независимый кандидат также может остаться в гонке в надежде создать жизнеспособное политическое движение для будущей попытки попасть в Белый дом.

«Но мы рискуем получить президентство Камалы Харрис и [губернатора Миннесоты Тима] Уолза, поскольку мы отбираем голоса у Трампа — мы каким-то образом отбираем больше голосов у Трампа», — подчеркнула Шанахан.

Она также отметила, что окончательное решение будет принимать Кеннеди, но она поддерживает идею о том, чтобы политик вышел из гонки и получил пост в будущей администрации Трампа.

Трамп ранее заявил, что ему «‎очень нравится Кеннеди‎»‎, и он готов предложить ему должность в Белом доме в случае своей победы.

70-летний Кеннеди и его напарница 38-летняя Шанахан уже несколько месяцев жалуются на Демократическую партию, которая оспаривает попытки Кеннеди и Шанахан зарегистрироваться для голосования во всех 50 штатах и округе Колумбия. По словам Кеннеди, ему не дали выдвинуть свою кандидатуру для участия в праймериз партии, единогласно назначив от партии Камалу Харрис.