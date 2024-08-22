Дональд Трамп впервые после июльского покушения провел митинг на открытом воздухе. Но есть нюанс: теперь экс-президент проводит встречи с избирателями в кабинке из пуленепробиваемого стекла.

После покушения, в результате которого Трамп получил ранение в ухо, двое участников митинга были ранены, а один человек погиб, Секретная служба США выпустила временную рекомендацию, чтобы бывший президент проводил мероприятия только в помещении. На прошлой неделе Секретная служба заявила, что будет использовать пуленепробиваемое стекло для защиты Трампа на митингах на открытом воздухе.

Мероприятие республиканца в Северной Каролине стало ответом на национальный съезд демократов в Чикаго, на котором выступили экс-президент Барак Обама с супругой. Практически все выступление четы Обама было посвящено недостаткам Трампа и призывам не голосовать за него.

Свой митинг в Северной Каролине Трамп начал с уже известных его тезисов о необходимости реформировать НАТО, а также с нападок на своего оппонента-демократа Камалу Харрис.

Трамп неоднократно называл вице-президента «товарищ Камала», настаивая, что Харрис — крайне левая кандидатка.

Трамп также повторил свое ложное утверждение, которое было основой его внешнеполитической риторики на протяжении многих лет, о том, что страны НАТО не выплатили свои взносы в качестве членов альянса. На самом деле члены альянса не обязаны по закону выплачивать 2% ВВП на оборону — это лишь рекомендация.

Утверждение Трампа о том, что союзники по НАТО каким-то образом не выполнили свои денежные обязательства, вызвало возмущение в ЕС и Канаде.

Кроме того, на митинге экс-президент вновь заявил, без явных доказательств, что российско-украинского конфликта не произошло бы, если бы в 2022 году у власти был Трамп, а не Джо Байден. При этом республиканец до сих пор не раскрыл как именно он собирался предотвратить конфликт Москвы и Киева, а также не рассказал как именно он собирается его заканчивать.