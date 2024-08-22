Во время своего визита в Молдову канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он заявил, что Украина провела «‎очень секретную»‎ операцию в российском регионе, не информируя даже своих западных союзников.

Шольц при этом отказался ответить на вопрос об использовании ВСУ немецкого оружия на территории Курской области. Вместо этого политик отметил, что правительство Германии внимательно следит за развитием событий в этом регионе.

«Сейчас любые дальнейшие комментарии запрещены. Операцию можно будет оценить только спустя некоторое время», — заявил Шольц.

Канцлер также заверил Украину, что ФРГ останется ее крупнейшим европейским спонсором.

«Германия не ослабит поддержку Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это необходимо. И мы будем крупнейшим национальным сторонником Украины в Европе», — подчеркнул политик.

Перед поездкой Шольца немецкие СМИ сообщили, что Берлин якобы хочет сократить поддержку Украины.

Германия в этом году запланировала выделить Киеву более €7 млрд, а в следующем году — €4 млрд. Для долгосрочной поддержки страна получит кредит на сумму около около €45 млрд после решения стран G7, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от замороженных российских государственных активов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала использование Украиной западного оружия, в частности, американских HIMARS, для разрушения гражданской инфраструктуры в Курской области. Виновные в «бесчеловечных действиях» будут наказаны, подчеркнула дипломат.

20 августа Служба внешней разведки России (СВР) сообщила об участии спецслужб США, Великобритании и Польши в подготовке атаки ВСУ на Курскую область. По информации разведки, украинские военные проходили боевую подготовку в учебных центрах Британии и ФРГ.