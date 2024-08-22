Глава военной разведки Израиля Аарон Халива взял на себя ответственность за неспособность страны защитить свои границы 7 октября и подал прошение об отставке.

Халива, 38-летний ветеран вооруженных сил, объявил о своей отставке еще в апреле, однако продолжил исполнять свои обязанности до августа. Он стал наиболее высокопоставленным израильским командиром, который признал свою ответственность за неспособность защитить Израиль.

«Неудача разведывательного корпуса была моей ошибкой», — сказал Халива на церемонии 21 августа и призвал к независимому расследованию, «чтобы изучить» и «глубоко понять» причины, которые привели к войне между Израилем и ХАМАС.

Атака 7 октября сильно подорвала репутацию израильских военных и разведывательных служб. По всей стране уже больше десяти месяцев продолжаются протесты с требованием расследовать причины инцидента и наказать руководство страны, не сумевшее предвидеть операцию и защитить жителей Израиля. Протестующие, а также военные и политики из разных партий призывают провести независимое расследование причин произошедшего. При этом многие опасаются, что премьер Биньямин Нетаньяху сможет в очередной раз уйти от ответственности.

Глава вооруженных сил генерал-лейтенант Герци Халеви и глава внутренней разведывательной службы Шин Бет Ронен Бар взяли на себя ответственность после операции ХАМАС, но остались на своих постах.

Новый глава Управления военной разведки Биндер, заступающий на должность вместо Халивы, заявил, что Израиль должен направить все свои силы на возвращение пленных. Однако пока переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня зашли в тупик из-за позиции премьера Нетаньяху.

Политик отказывается выводить израильские войска из Филадельфийского коридора (отделяет Египет и Газу) и оси Нецарим (разделяет Газу на северную и южную части). Нетаньяху настаивает, что израильские военные должны контролировать все перемещения палестинцев в Газе, что ХАМАС назвал неприемлемым условием.