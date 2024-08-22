Израиль не намерен выводить свои войска из Филадельфийского коридора, несмотря на внешнее давление, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Филадельфийский коридор — это 14 км демилитаризованная буферная зона вдоль границы между сектором Газа и Египтом. Вопрос присутствия израильских военных остается одним из основных камней преткновения в переговорах между Израилем и ХАМАС. Египет также выступает против размещения израильских солдат в коридоре, подчеркивая, что это нарушает Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года.

21 августа израильский канал Kan сообщил, что Нетаньяху якобы «согласился на предложение США вывести войска из Филадельфийского коридора на втором этапе сделки, но ХАМАС и Египет требуют, чтобы этот район был очищен на начальном этапе».

В ответ Нетаньяху опубликовал заявление, в котором отверг переговоры с США о выводе израильских войск из коридора. Премьер подчеркнул: Израиль будет настаивать на достижении всех военных целей, как это определено Кабинетом безопасности».

«Это включает в себя цель, чтобы Газа больше не представляла угрозы безопасности для Израиля, что требует закрытия южной границы», — уточнил Нетаньяху, имея в виду израильский контроль над Филадельфийским коридором.

Израильские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден, как ожидается, поговорит с Нетаньяху, чтобы убедить его «смягчить позицию Израиля» в отношении коридора. Однако сам премьер пообещал, что «Израиль ни при каких обстоятельствах не покинет Филадельфийский коридор и коридор Нецарим (разделяет Газу на северную и южную части — прим. TRT на русском), несмотря на огромное давление, которое на него оказывается».

В течение нескольких месяцев США, Катар и Египет пытаются достичь соглашения между Израилем и ХАМАС, чтобы обеспечить прекращение огня и позволить гуманитарной помощи поступать в Газу. Однако посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа Нетаньяху выполнить требования ХАМАС о прекращении войны. Новый раунд переговоров, как ожидается, пройдет 22-23 августа в Египте.