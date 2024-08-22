Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщение информационного агентства Fars News ‎о том, что причиной крушения президентского вертолета Ибрагима Раиси стала плохая погода и перегрузка.

Вертолет Раиси разбился на северо-западе Ирана 19 мая, в результате чего погибли все пассажиры, включая президента и его министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана.

21 августа близкое к государству информагентство Fars News опубликовало статью о причинах инцидента с вертолетом. Неназванный «информированный источник в сфере безопасности» сообщил, что причин катастрофы две — это неблагоприятные погодные условия и перегруз вертолета. Тем самым источник опроверг существовавшие ранее версии о возможном покушении со стороны Израиля или других недругов Ирана.

Как пишет Fars News, летные экипажи были проинформированы о погодных условиях накануне вечером и должны были завершить полет до 13:00 по местному времени, но вылет был отложен из-за затянувшейся встречи президента.

Кроме того, в вертолете было на два пассажира больше, чем разрешено протоколами безопасности, из-за чего пилот не смог управлять им в условиях тумана, говорится в статье.

Агентство утверждает, что все остальные сценарии, включая саботаж, глушение, взлом, использование химикатов и человеческий фактор, были исключены в ходе расследований.

«Органы безопасности и разведки завершили свои детальные расследования, и есть абсолютная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — подчеркнул источник Fars News.

Однако Генеральный штаб Вооруженных сил позже заявил, что это сообщение со ссылкой на «источник в сфере безопасности» было ошибочным и недействительным.

«Средствам массовой информации необходимо координировать свои действия с [Генеральным штабом Вооруженных сил] при публикации новостей об обороне, безопасности и правоохранительных органах, а также отдавать приоритет точности, а не скорости, чтобы не предоставлять возможности для злоупотреблений со стороны врага», — говорится в заявлении Генерального штаба.

Али Надери, управляющий директор государственного информагентства IRNA, также уточнил, что вместимость вертолета составляла 12 человек, а на момент крушения в нем находилось всего восемь человек.