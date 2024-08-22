Министерство обороны Турции провело еженедельную пресс-конференцию, где представители ведомства ответили на вопросы журналистов.

Представители министерства сообщили, что 24 августа 2024 года на верфи в Аксазе состоится торжественная церемония с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках мероприятия подлодка «Пири рейс» будет введена в строй, подлодка «Хызыр реис» начнет ходовые испытания, подлодка «Мурат реис» приступит к работам в доке, а также будут введены в эксплуатацию топливные суда «Якыт 2-3-4» и самый крупный в мире 3000-тонный док для подлодок.

Также представители министерства прокомментировали недавнее соглашение с Ираком, подчеркнув, что распространяемая в некоторых СМИ информация о его содержании не соответствует действительности. Подписанный меморандум включает в себя сотрудничество в военной сфере, борьбу с террористами, охрану общей границы, борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой, а также обмен разведданными.

Кроме того, в Багдаде будет создан Совместный центр безопасности, который будет управляться военными и гражданскими специалистами из Турции и Ирака. Порядок работы и состав центра будут определены в ходе дальнейших переговоров.

На базе Башика в Ираке также откроется Центр совместного обучения и сотрудничества, где стороны будут обмениваться опытом и проводить совместные учения. Основной задачей этого соглашения является нейтрализация угроз, исходящих от террористических и других запрещенных организаций, которые могут угрожать суверенитету и безопасности Турции и Ирака.

Отвечая на вопрос о возможных угрозах для безопасности Турецкой Республики Северного Кипра в связи с размещением американских и британских войск на Южном Кипре, представители министерства отметили, что ситуация на острове тщательно отслеживается, и все необходимые меры для защиты безопасности ТРСК принимаются. На данный момент угроз для безопасности северной части Кипра нет.