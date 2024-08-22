Израильские силы атаковали школу БАПОР в Газе: трое погибли

Три палестинца погибли и 15 получили ранения в результате израильского авиаудара по школе Салах ад-Дин Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе, где размещаются переселенцы. ВВС Израиля подтвердили, что целенаправленно нанесли авиаудар по школе. #trtнарусском #газа #школа #палестина #авиаудар #атака #дети #новости #трт #новостимира #Израиль #БАПОР #атака #переселенцы