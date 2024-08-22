Представители Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Афганистана подвели итоги своей работы за последний год, объявив на специальной пресс-конференции о достигнутых результатах. По данным ведомства, было предотвращено более 300 случаев принудительных браков, когда девушек отдавали замуж в другую семью для урегулирования споров. Также удалось пресечь 205 преступлений, связанных с торговлей женщинами.

Кроме того, министерство активно занималось восстановлением прав наследования для афганских женщин, зафиксировав 779 таких случаев.

Заместитель главы ведомства Мохаммад Факир Мохаммад заявил, что представители «Талибана» намерены и дальше обеспечивать соблюдение исламских прав женщин в Эмирате.

Министерство также отчиталось о борьбе с явлениями, которые запрещены в Афганистане. В частности, за последний год было уничтожено свыше 21 тыс. музыкальных инструментов, закрыты 25 виноделен, а также подвергнута цензуре 90% материалов, выходящих в печатных и электронных СМИ. Около тысячи человек, занимающихся изготовлением амулетов и колдовством, были арестованы и отправлены под суд.

По данным министерства, за отчетный период поступило около 10 тыс. жалоб от населения, из которых почти 5,5 тыс. были решены. Более 13 тыс. человек были уличены в «аморальном поведении», более 7 тыс. из них задержаны на сутки, остальные — на трое суток.