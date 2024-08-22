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США предупреждают об угрозе ударов по Украине
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об увеличении риска российских воздушных ударов в ближайшие дни, включая День независимости Украины
США предупреждают об угрозе ударов по Украине
Фото: Reuters / Reuters
22 августа 2024 г.

Посольство США в Киеве предупредило своих граждан об увеличении риска российских авиаударов в Украине в ближайшие дни.

«Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и до конца выходных возрастает риск как ночных, так и дневных атак российских дронов и ракет по всей Украине», — говорится в заявлении американской дипломатической миссии в среду.

В заявлении отмечается, что такая оценка была сделана в связи с празднованием Дня независимости Украины.

Посольство призвало граждан США, находящихся в Украине, следить за местными новостями для получения актуальной информации, а также заранее определить места, где можно укрыться в случае воздушной тревоги.

Было рекомендовано немедленно укрыться, если будет объявлена воздушная тревога. А также следовать указаниям украинских властей в случае чрезвычайной ситуации.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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