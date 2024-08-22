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Из-за сильного дождя в Токио затопило метро
В результате проливных дождей в Токио затопило метро и подземные ж/д станции, а также улицы и дороги. Метеорологическая агентство Японии (JMA) предупредило о возможных наводнениях, речных наводнениях и оползнях, а также ожидаются молнии и шквалистый ветер. #trtнарусском #япония #токио #потоп #метро #ливень #наводненеие #оползни #метеорологи #трт #shorts #новости
Из-за сильного дождя в Токио затопило метро / Others
22 августа 2024 г.
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