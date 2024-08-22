Из-за сильного дождя в Токио затопило метро

В результате проливных дождей в Токио затопило метро и подземные ж/д станции, а также улицы и дороги. Метеорологическая агентство Японии (JMA) предупредило о возможных наводнениях, речных наводнениях и оползнях, а также ожидаются молнии и шквалистый ветер. #trtнарусском #япония #токио #потоп #метро #ливень #наводненеие #оползни #метеорологи #трт #shorts #новости