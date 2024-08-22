ФСБ России возбудила уголовное дело против журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и ряда украинских корреспондентов по статье о незаконном пересечении границы. В спецслужбе заявили, что иностранные журналисты вели видеосъемку в районе Суджи, Курской области, незаконно. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Помимо Уолша, в деле упоминаются корреспонденты украинского издания Hromadske — Олеся Боровик и Диана Буцко. По информации ФСБ, журналистов планируется объявить в международный розыск.

Сообщается, что Ник Уолш посетил российский КПП, который оказался под контролем украинских военных в Курской области. Боровик и Буцко проникли в сам город Суджа, о чем сообщило РБК.

Ранее ФСБ возбудила дело против журналистов итальянской телерадиокомпании RAI — Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они также работали в Судже. В ответ на это Министерство иностранных дел России выразило протест послу Италии. Ведомство заявило, что журналисты нарушили российское законодательство и правила журналистской этики. После этого RAI отозвала своих корреспондентов в Италию для обеспечения их безопасности.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post. Они побывали в Судже 17 августа в сопровождении украинских военных.

Украинская армия вошла на территорию Курской области 6 августа. С тех пор в регионе продолжаются бои. Украинские военные заявляют, что контролируют десятки населенных пунктов, включая райцентр Суджа. Российские власти эту информацию либо отрицают, либо не комментируют.