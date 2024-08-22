Где был Владимир Путин пока в Курской области продолжается наступление ВСУ

Президент России Владимир Путин побывал в Азербайджане, Северной Осетии – Алании и в Чечне пока украинские войска продолжают наступление в Курской области. Как прошла неделя главы России смотрите в нашем видео. #trtнарусском #Россия #Москва #Путин #президент #Азербайджан #Алания #СевернаяОсетия #Чечня