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Путин обвинил ВСУ в попытках атаки на АЭС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ночь на 22 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую АЭС
Путин обвинил ВСУ в попытках атаки на АЭС
Фото: Reuters / Reuters
22 августа 2024 г.

В ночь на 22 августа Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по Курской АЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в приграничных регионах РФ.

«Противник пытался ночью атаковать атомную электростанцию», — заявил Путин.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о произошедшем.

«Они обещают приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что это будет сделано», — отметил президент.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетит Курскую атомную электростанцию (АЭС) на следующей неделе из-за серьезного риска повреждения станции в результате боевых действий между украинскими и российскими войсками в регионе. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Гросси подчеркнул, что Курская АЭС «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он намерен приехать на станцию, чтобы встретиться с ее руководством, провести осмотр и оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей к станции.

«Это станция чернобыльского типа», — напомнил Гросси, отметив, что активная зона реактора «полностью обнажена». На вопрос о том, пригласила ли его российская сторона, Гросси ответил, что он предложил свой визит, чтобы МАГАТЭ могло получить доступ к станции. «И они меня пригласили», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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