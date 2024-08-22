Власти Китая в четверг призвали своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть страну «как можно скорее».

«В последнее время ситуация на ливано-израильской границе продолжает оставаться напряженной, а ситуация с безопасностью в Ливане тяжелая и сложная», - говорится в заявлении посольства Китая в Бейруте.

Пекин призвал своих граждан в Ливане «воспользоваться возможностью, пока еще работают коммерческие рейсы, чтобы вернуться в Китай или покинуть страну как можно скорее».

«В настоящее время уровень риска для путешествий в южных провинциях Ливана и провинции Набатия - красный (чрезвычайно высокий риск), а в других районах - оранжевый (высокий риск)», - добавляется в заявлении.

Этому предшествовало убийство Халиля аль-Макды, лидера вооруженного крыла движения ФАТХ в Ливане. Он погиб в среду, попав под израильский авиаудар, что еще больше усилило напряженность на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося наступления Израиля на сектор Газа.

Это первый случай, когда Израиль выбрал в качестве мишени высокопоставленного члена ФАТХ за более чем 10 месяцев трансграничных столкновений с «Хезболлой».