Первый заместитель председателя российского правительства Денис Мантуров сообщил, что из «опасных» приграничных районов Курской области были отселены 115 тыс. человек. Заявление прозвучало на совещании по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, которое проводил президент Владимир Путин. Это уже второе совещание Путина после того, как украинские военные вошли в Курскую область. Первое состоялось 12 августа.

Мантуров уточнил, что пункты временного пребывания и питания для отселенных людей расположены в 29 регионах России. Для обеспечения этих пунктов МЧС будет выделено 1,9 млрд рублей, а еще 858 млн рублей направят на оказание помощи гражданам, потерявшим имущество в приграничных районах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что из приграничных районов региона выехали более 130 тыс. человек, тогда как около 20 тыс. остались. Глава МЧС Александр Куренков добавил, что жители Курской области в основном уезжают к знакомым и родственникам.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что 21 августа регион был под атакой 23 беспилотников. Вечером украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Климовского района, но были отбиты пограничниками и военными. Богомаз заявил, что ситуация «стабилизировалась» и «находится под контролем» оперативного штаба.

В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, закрыты 30 населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. В 113 школах будет организовано дистанционное обучение. Гладков также сообщил, что ущерб сельскому хозяйству составил около трех миллиардов рублей, а бизнесу — около одного миллиарда.

Президент Владимир Путин после заслушивания докладов подчеркнул важность взаимодействия местных властей с государственными органами для оказания «эффективной помощи людям». Он также отметил, что вопросы безопасности находятся в зоне ответственности силовых структур, что является «отдельной темой».

Украинские войска вошли в Курскую область утром 6 августа. Вечером 20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы контролируют 93 населенных пункта в Курской области. 22 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате еще одного населенного пункта. Российская сторона эту информацию не комментировала.