ПОЛИТИКА
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У 8-летней палестинки из-за стресса выпадают волосы
«Я расчесывала волосы и вдруг обнаружила, что все мои волосы выпадают», рассказала Сама Табилл, 8-летняя палестинская девочка, которая из-за тяжелой психологической травмы, вызванной войной Израиля в секторе Газа, начала терять волосы. Вот ее трагическая история. #trtнарусском #газа #палестина #девочка #волосы #стресс #израиль #война #болезнь #новости
У 8-летней палестинки из-за стресса выпадают волосы / Others
22 августа 2024 г.
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