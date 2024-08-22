У 8-летней палестинки из-за стресса выпадают волосы

«Я расчесывала волосы и вдруг обнаружила, что все мои волосы выпадают», рассказала Сама Табилл, 8-летняя палестинская девочка, которая из-за тяжелой психологической травмы, вызванной войной Израиля в секторе Газа, начала терять волосы. Вот ее трагическая история. #trtнарусском #газа #палестина #девочка #волосы #стресс #израиль #война #болезнь #новости