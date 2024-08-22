В России задержали гражданина Израиля и Канады, разыскиваемого США за обман инвесторов на миллионы долларов с помощью незаконной схемы онлайн-торговли акциями.

По данным местного издания 47news.ru, 45-летний автогонщик и блогер Джошуа Карту был задержан в понедельник в международном аэропорту «Пулково» российской полицией по линии Интерпола.

Издание со ссылкой на анонимный источник в полиции сообщило, что Карту будет задержан на срок до двух дней, пока США не подтвердят, что в отношении него ведется расследование. Если подтверждение будет получено, российские власти обратятся в суд с просьбой официально поместить его под арест.

«Если наши иностранные коллеги не пришлют подтверждение расследования и документы для ареста Карту в течение 48 часов, мы будем вынуждены его отпустить», - сказал источник.

У России и США нет договора об экстрадиции.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в 2020 году предъявила Карту и двум его братьям, а также двум их деловым партнерам и четырем компаниям обвинения в обмане клиентов на 165 млн долларов через схемы онлайн-инвестирования в период с 2013 по 2018 год.

Техасский суд в марте 2024 года обязал их выплатить 204 млн долларов в виде гражданского денежного штрафа и реституции.

В 2020 году канадский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам Онтарио, обвинил братьев Карту в присвоении $233 млн в рамках глобальных схем, которые обещали доходность «от 60 до 85 %».

По данным ежемесячного журнала Toronto Life, среди их жертв были пенсионеры, ветераны-инвалиды, испытывающие трудности люди среднего возраста и молодежь.

По данным издания, Джошуа Карту, который выставлял напоказ свой роскошный образ жизни в социальных сетях, владел дюжиной автомобилей Ferrari и регулярно платил за участие в гонках и ралли для состоятельных владельцев суперкаров.