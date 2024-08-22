Американский демократ призвал Камалу Харрис прекратить огонь в Газе

Убийства мирных жителей без разбора никогда не могут быть оправданы самообороной, заявил делегат штата Миссури Майкл Берк, выступая на Конгрессе Демократической партии в Чикаго. Берк имеет еврейское происхождение, но, несмотря на это, он говорит о геноциде, который Израиль устроил в Газе. #trtнарусском #сша #чикаго #израиль #газа #палестина #демократы #конгресс #помощь #поставки #поставкиоружия