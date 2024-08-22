ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Американский демократ призвал Камалу Харрис прекратить огонь в Газе
Убийства мирных жителей без разбора никогда не могут быть оправданы самообороной, заявил делегат штата Миссури Майкл Берк, выступая на Конгрессе Демократической партии в Чикаго. Берк имеет еврейское происхождение, но, несмотря на это, он говорит о геноциде, который Израиль устроил в Газе. #trtнарусском #сша #чикаго #израиль #газа #палестина #демократы #конгресс #помощь #поставки #поставкиоружия
Американский демократ призвал Камалу Харрис прекратить огонь в Газе / Others
22 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us