Немецкие прокуроры начали расследование из-за многократных полетов беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры на севере Германии. Расследование подозревает использование БПЛА в шпионских целях, добавили в прокуратуре.

По словам старшего прокурора Бернда Винтерфельдта, прокуратура Фленсбурга начала предварительное расследование по подозрению в «агентурной деятельности в целях саботажа в связи с повторяющимися полетами беспилотников».

Винтерфельдт заявил, что не может сообщить более подробную информацию о расследовании в связи с вопросами государственной безопасности.

Газета Bild, которая первой сообщила о расследовании, сослалась на внутренний отчет полиции, в котором говорится, что бесполетная зона над АЭС нарушалась уже несколько раз за последний месяц.

По данным Bild, представители криминальной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн предполагают, что пока неопознанные беспилотники - это российские «Орлан-10», которые имеют радиус действия от 500 до 600 км и могут летать со скоростью более 100 км в час.

Представитель государственной криминальной полиции отказался комментировать сообщение и переадресовал вопросы прокурорам.

Германия, один из крупнейших поставщиков военной помощи Украине после начала войны в 2022 году, находится в состоянии повышенной готовности к диверсионной деятельности.

Недавно она опечатала военную базу из-за подозрений в загрязненной водопроводной воде, которые оказались ложными.

В апреле два гражданина Германии и России были арестованы по подозрению в подготовке диверсионных актов. Официальные лица ФРГ назвали это серьезной попыткой подорвать военную поддержку Украины.