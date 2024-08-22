Иранский парламент в среду вынес вотум доверия кандидатам в министры от новоизбранного президента Масуда Пезешкиана.

Все 19 министров, назначенных Пезешкианом, получили вотум доверия от высшего законодательного органа страны.

Пезешкиан, в прошлом реформистский законодатель и министр здравоохранения, победил своего консервативного оппонента Саида Джалили во втором туре голосования 6 июля, что ознаменовало значительную победу реформистской фракции.

69-летний президент был официально приведен к присяге 31 июля в присутствии высокопоставленных правительственных чиновников и высокопоставленных лиц из не менее чем 70 стран.

Среди утвержденных министров - Аббас Арагчи, который будет исполнять обязанности министра иностранных дел.

Арагчи, занимавший пост заместителя министра иностранных дел в правительстве Хасана Рухани, сменит на этом посту Хоссейна Амира-Абдоллахиана, погибшего вместе с президентом Ибрагимом Раиси в авиакатастрофе 19 мая.

Пезешкиан представил кандидатуры министров в преимущественно консервативный парламент 10 дней назад. В течение этих дней парламент обсуждал представленные кандидатами планы.

Президент также выступил перед законодателями в защиту своих кандидатур, призвав к «сплоченности и единству».

Он подчеркнул, что все политические фракции страны должны «объединить усилия» и «отбросить былые разногласия», добавив, что нынешняя ситуация является даже более сложной, чем война Ирана с Ираком в 1980-х годах.

Пезешкиан обещал восстановить каналы связи с Западом, в том числе с США, чтобы добиться отмены санкций. Однако убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в прошлом месяце вновь обострило напряженность между двумя странами.