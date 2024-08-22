Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников столкнулись с серьезными препятствиями. Как сообщили Reuters десять источников, знакомых с ходом переговоров при посредничестве США, основные разногласия касаются будущего военного присутствия Израиля в Газе и условий освобождения палестинских заключенных.

ХАМАС особенно обеспокоен требованием Израиля сохранить войска в коридоре Нецарим, разделяющем север и юг Газы, а также в Филадельфийском коридоре на границе с Египтом.

«ХАМАС считает, что Израиль изменил свои условия и параметры в последнюю минуту, и опасается, что любые уступки с его стороны будут встречены новыми требованиями», — сообщил один из источников, близких к переговорам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пытается сблизить позиции сторон. «Как только это произойдет, нам также нужно завершить детальные соглашения по реализации, которые сопровождают введение в действие прекращения огня», — заявил дипломат после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

США представили новое «связующее предложение», которое, по словам Блинкена, Израиль уже якобы принял. Однако детали этого предложения пока не раскрываются.

Другим камнем преткновения стал вопрос освобождения палестинских заключенных. Израиль наложил вето на освобождение около 100 заключенных, предложенных ХАМАС, и настаивает на депортации многих освобожденных за пределы Израиля, Западного берега и Газы.

Следующий раунд переговоров ожидается в Каире в ближайшие дни. В нем должны принять участие представители США, Израиля, Катара и Египта.

Несмотря на усилия посредников, ситуация в Газе остается критической. По данным ООН, 90% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, а 1,7 млн перемещенных лиц скучены на территории, составляющей менее 10% площади сектора. Продолжающаяся блокада привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и лекарств.

Израиль продолжает военное вторжение в Газу, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло почти 40 300 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 93 100 получили ранения.