Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и главой Сумской военной администрации. Сырский доложил о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Курской области РФ.

«Посетил приграничье Сумщины и провел совещание с главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации», — сообщил Зеленский.

По словам украинского президента, главком доложил об оперативной обстановке на всех направлениях, включая самые напряженные участки фронта, и о мерах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал о снижении обстрелов и жертв среди гражданских после начала Курской операции. По его словам, это позволило безопаснее восстанавливать инфраструктуру.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось об отражении атак ВСУ в нескольких населенных пунктах Курской области и о значительных потерях украинской стороны с начала наступления.

По версии украинской стороны, на 20 августа ВСУ контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Минобороны РФ также утверждает, что с начала наступления в Курской области украинская сторона понесла значительные потери: более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин и другую технику.

Начало украинского наступления на Курскую область датируется 6 августа. Ситуация остается напряженной, а информация от обеих сторон требует дополнительной проверки.