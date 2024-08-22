В четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился со своим польским коллегой Дональдом Туском. Между ними состоялись переговоры по вопросам безопасности, войны в Украине и активизации двусторонних связей.

В преддверии своего визита - первого за 45 лет официального посещения Польши индийским премьером - Моди заявил, что Варшава является ключевым экономическим партнером Индии в Центральной Европе. Ожидается, что лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения о стратегическом сотрудничестве в области кибербезопасности и оборонного сектора.

После переговоров оба лидера подчеркнули важность соблюдения международного права и подтвердили, что все страны должны избегать угрозы или применения силы против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства, говорится в совместном заявлении.

Моди также заявил, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, а также войны на Ближнем Востоке вызывают «глубокую озабоченность у всех нас». Моди призвал отказаться от решения проблем военным путем.

«Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. В любом кризисе гибель невинных людей становится самой большой проблемой для всего человечества. Мы выступаем за диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности. Для этого Индия готова оказать всю возможную поддержку», - заявил индийский премьер.

После Польши премьер-министр Индии намерен направится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским — почти через полтора месяца после встречи Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда Киев и ряд его западных партнеров выступили с критикой индийского премьера.