Приграничный российский город Белгород могут ждать проблемы с отоплением этой зимой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании с президентом России Владимиром Путиным, министрами и главами других приграничных регионов.

«Готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что исходя из оперативной обстановки он может быть достаточно сложный. Сейчас выполнена работа полностью по созданию резервной генерации по всем центральным районным больницам», — отчитался белгородский губернатор.

Он также призвал сформировать в соседних областях мобильные котельные, а также резервные генераторы средней и большой мощности.

В Белгородской области часто объявляется воздушная тревога из-за обстрелов ВСУ. Периодически удары поражают объекты энергетической инфраструктуры, населенные пункты остаются без электричества.

На прошлой неделе в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, а несколькими днями ранее - как и в других приграничных областях - в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО).