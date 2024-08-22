Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp объявила о том, что на ее алмазном руднике на северо-востоке Ботсваны был найден огромный камень весом 2 492 карата (или 498,4 г).

Вероятно, это второй по величине алмаз, когда-либо найденный в недрах Земли, после алмаза Куллинан весом 3 106 каратов, найденного в Южной Африке в 1905 году.

Более крупный черный алмаз также был найден под землей в Бразилии в конце 1800-х годов, но считается, что он был частью метеорита.

Lucara не стала оценивать стоимость алмаза или комментировать его качество, но назвала его «одним из крупнейших алмазов, когда-либо найденных».

В компании также заявили, что алмаз был обнаружен и извлечен с помощью так называемой технологии «Mega Diamond Recovery X-Ray Transmission», которую она установила в 2017 году.

Идея заключается в том, чтобы выявить крупные камни в породе до начала добычи, а затем избежать их случайного повреждения во время добычи, что раньше было расхожей проблемой в отрасли.

Тобиас Корминд, управляющий директор 77 Diamonds, крупнейшего в Европе онлайн-ювелира, сказал агентству AFP, что, учитывая эту новую технологию, «мы, вероятно, увидим больше подобных случаев» в будущем.

Правительство президента Мокгвитси Масиси назвало алмаз вторым по величине в мире, а сам Масиси позировал с драгоценным камнем в четверг в своем офисе в столице Габороне.

Алмазодобывающая промышленность имеет решающее значение для Ботсваны, поскольку драгоценные камни составляют более половины финансовой стоимости всего экспорта страны.

Это уже третий очень крупный алмаз, найденный на руднике Карове за последние годы. Камень весом 1 758 каратов, найденный в 2019 году, ранее был крупнейшим из когда-либо добытых в Ботсване и получил название Sewelo, что в переводе с языка сетсвана означает «редкая находка». В 2021 году на руднике Карове также был добыт алмаз весом 1 174 карата с использованием той же рентгеновской технологии.