ПОЛИТИКА
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Усманов: санкции - ошибка Запада
Российский миллиардер считает, что ограничения вредят Европе больше, чем России, и защищают национальные рынки
Усманов: санкции - ошибка Запада
Владимир Путин и Алишер Усманов / Фото: Reuters / Others
22 августа 2024 г.

Основатель USM и один из богатейших бизнесменов России Алишер Усманов в интервью Corriere della Sera назвал санкции против российских предпринимателей «колоссальной ошибкой» Запада. По его мнению, ограничения наносят наибольший ущерб Европе, в то время как в России они достигли противоположного эффекта.

«Европа отвергает российские энергоносители и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, безусловно, вредны для всех, но пока они больше вредны для европейцев», — утверждает бизнесмен.

Усманов считает, что санкции и торговые барьеры увеличивают возможности для местных игроков и защищают национальные рынки. Он также убежден, что российская экономика растет, а россияне «вернули деньги домой».

Бизнесмен выразил сожаление, что в 70 лет вынужден бороться с санкциями и «абсурдным политическим преследованием в Германии» вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье и благотворительности.

Касательно войны России и Украины Усманов заявил, что «прочный мир возможен только на основе разумности и компромисса», призвав к переговорам между сторонами. «В многополярном мире безопасность евразийского региона должна учитывать интересы России, Китая, стран Центральной Азии, Турции и ЕС», — считает миллиардер.

Усманов находится под санкциями ЕС с февраля 2022 года. Он оспаривает эти ограничения в суде и выиграл несколько дел против западных СМИ, опубликовавших информацию о его связях с президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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