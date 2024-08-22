Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Украины ведут активное наступление в Харьковской области, добившись продвижения линии фронта. Об этом сообщается в заявлении подразделения бригаде.

«В результате контратак бригада овладела российским батальонным, взводным и ротным опорными пунктами и продвинулась почти на два квадратных километра к линии фронта», - говорится в сообщении бригады.

По словам командира бригады Андрея Билецкого, главной задачей операции было уничтожение наступательного потенциала российских войск.

«На данный момент эта задача выполнена», - добавил он.

В сообщении бригады также говорится, что за 4 дня ВС РФ потеряли около 300 военнослужащих, а также значительное количество техники и вооружения.

По словам Билецкого, соотношение сил на поле боя было примерно 2,5 к 1 в пользу России.

Вчера, 21 августа, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сообщил об успехах ВСУ в Харьковской области.

Сегодня он также подтвердил успешные наступательные операции в Харьковской области, однако подробностей не раскрыл, пообещав, что они будут опубликованы позже.

Исследовательский центр «Институт изучения войны», тем временем, отметил, что на севере Харьковской области вчера продолжались ограниченные позиционные бои. Однако подтвержденных изменений в линии фронта центр не зафиксировал.