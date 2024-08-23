Вице-президент США Камала Харрис официально приняла номинацию от Демократической партии на пост президента в четверг на съезде в Чикаго. В своей речи она сосредоточилась на вопросах внешней политики, особенно на ситуации в Газе и противостоянии с Россией.

Харрис призвала к прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных и одновременно подтвердила поддержку Израиля. «Сейчас настало время заключить соглашение об освобождении заложников и о прекращении огня. И позвольте мне сказать ясно: я всегда буду отстаивать право Израиля на самооборону и всегда буду обеспечивать, чтобы Израиль имел возможность защитить себя», — заявила Харрис.

«То, что произошло в Газе за последние 10 месяцев, разрушительно. Так много невинных жизней потеряно, отчаявшиеся голодные люди снова и снова бегут в поисках безопасности. Масштаб страданий разрывает сердце», — сказала она.

«Президент Байден и я работаем над тем, чтобы положить конец этой войне таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились, а палестинский народ мог реализовать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение», — заявила Харрис.

Кандидат от демократов также подчеркнула свою позицию по отношению к России, заверив в поддержке Украины и союзников по НАТО. Она обвинила своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа, в «преклонении перед диктаторами» и заявила, что такие лидеры, как Ким Чен Ын, «болеют за Трампа».

Харрис стала кандидатом от Демократической партии после того, как действующий президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки под давлением своих союзников.

На фоне съезда в Чикаго прошли многотысячные демонстрации в поддержку Палестины. Протестующие требовали прекращения поддержки США военных действий Израиля в секторе Газа.

До президентских выборов в США осталось 11 недель. Ожидается, что основная борьба развернется между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.