Очередное турне Блинкена по Ближнему Востоку

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил дополнительные предложения [США по сделке о прекращении огня в секторе Газа], и мы рассчитываем, что ХАМАС сделает то же самое», — с таким заявлением выступил глава Госдепа Энтони Блинкен после трехчасовых переговоров с главой израильского правительства.

Накануне он прилетел в Израиль в рамках своего ближневосточного турне, где встретился с главой правительства Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и главой Минобороны Йоавом Галантом.

На встрече с Герцогом он особо отметил, что продолжающиеся сейчас переговоры — это, вероятно, «последний шанс» для прекращения огня, заключения перемирия и освобождения заключенных.

По словам главы Госдепа, в проекте сделки по Газе отражены предложения, которые президент США Джозеф Байден озвучил еще в мае. В частности, предполагается поэтапная остановка боевых действий: начальное перемирие продлится шесть месяцев, предусматривается освобождение заключенных и обмен пленными, а также начало переговоров об условиях полного прекращения огня.

Накануне начался очередной раунд переговоров по Газе с участием Египта, Катара, Израиля и США. Вашингтон, Каир и Доха представили Тель-Авиву и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое бы могло сократить разногласия между сторонами. В совместном заявлении трех стран указывается, что их инициатива основана на принципах, определенных Байденом в конце мая этого года и соответствующих резолюции 2735 Совета Безопасности ООН.

В документе изложены три этапа: первый подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение заключенных. Второй — бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заключенных и вывод израильских войск из Газы. Третья фаза предусматривает начало «многолетнего плана восстановления» эксклава.

Споры по поводу Филадельфийского коридора

В канцелярии Нетаньяху сообщили, что он «продолжает работать над продвижением сделки по Газе». В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня означает новые условия Тель-Авива по вопросу обмена заключенными и отход от некоторых пунктов. Представители движения уверены, что это очередная попытка израильского премьера помешать заключению сделки и продлить войну — ведь здесь учитываются новые требования Тель-Авива, но при этом не включены пожелания палестинцев.

В движении уверены, что ответственность за то, что диалог зашел в тупик, полностью лежит на Нетаньяху. В ХАМАС также добавили, что в вопросе Филадельфийского коридора, отделяющего сектор Газа от Египта, пограничного перехода Рафах и коридора Нецарим, разделяющего сектор Газа на северную и южную части, Вашингтон по традиции занял произраильскую позицию.

В частности, Биньямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы израильские войска и после окончания боевых действий в Газе контролировали эти три объекта в секторе.

Движение ХАМАС выступает категорически против этого, Египет поддерживает его в этом вопросе. В частности, Каир против того, чтобы Тель-Авив контролировал Филадельфийский коридор.

Как сообщают турецкие СМИ, палестинцы пожаловались властям Турецкой Республики, что Тель-Авив в ходе встречи в Дохе также ужесточил требования, касающиеся освобождения палестинских заключенных. Израильский премьер потребовал, чтобы после выхода из израильских тюрем они «должны немедленно покинуть палестинские территории».

При этом считается, что компромиссы на переговорах все еще возможны. Например, Египет и США предлагают заменить израильских военных на камеры и датчики, с помощью которых можно следить за обстановкой на границе.

Острожный оптимизм

Визиту американского госсекретаря предшествовали переговоры в Дохе, по итогам которых МИД Катара сообщил об «осторожном оптимизме» в отношении перспектив заключения сделки между Израилем и ХАМАС.

Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Тель-Авив согласился сократить число палестинских заключенных, не подпадающих под обмен. В ответ Израиль ожидает увеличения числа заключенных, которые будут освобождены в ходе первой фазы сделки, рассчитанной на шесть недель. В израильских тюрьмах тем временем остаются тысячи палестинцев.

Особой чертой этого раунда переговоров стало то, что Нетаньяху дал гораздо больше полномочий израильской переговорной группе. Считается, именно поэтому западные СМИ говорят о достижении «значительного прогресса». Движение ХАМАС в свою очередь считает, что ни одно из остающихся разногласий так и не было решено на этих переговорах.

В то же время США, Катар и Египет утверждают о «сокращении разрывов между сторонами» в ходе раунда переговоров, хотя они не гарантируют достижения соглашения о перемирии. Несмотря на их оптимизм, остается множество разногласий между ХАМАС и Израилем. В движении сообщают, что будут придерживаться июльского варианта соглашения, которое выдвинул президент США Джозеф Байден.

Хотя эксперты и говорят о том, что подход Тель-Авива к сделке с ХАМАС стал меняться, это изменение скорее носит технический и тактический характер, у руководства Израиля по-прежнему доминирующей остается ставка на военное решение.

В настоящее время израильский премьер пытается просчитать внутриполитические последствия возможной сделки с ХАМАС. Его беспокоят настроения внутри праворадикального крыла крыла правящей коалиции, лидеры которого выступают против перемирия в Газе.

За все хорошее, против всего плохо

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском предположил, что американцы могут сделать невозможное, надавив на обе стороны и заставив их согласиться на перемирие, особенно на фоне столь оптимистичных заявлений со стороны США.

«Но если брать ситуацию на земле, то она не дает таких поводов для оптимизма. Если посмотреть на разногласия между ХАМАС и Израилем в рамках того плана, который предлагают США, эти разногласия присутствуют и никуда не делись. Их становится только больше. К ним добавились распри по поводу Филадельфийского коридора: израильтяне настаивают на контроле над этой линией, ХАМАС требует полного вывода израильских войск. Пока не видно точек соприкосновения по этому вопросу, несмотря на американские усилия. Не говоря уже о вопросе вывода израильских войск — взаимопонимания по этому вопросу также нет», — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что также не понятно, какое число людей освобождать на первом, втором, третьем этапе.

«Стороны сходятся только в одном — они за все хорошее, против всего плохого. Но как только начинается предметный разговор по поводу конкретных параметров прекращения огня и освобождения людей, тут вспыхивают серьезные разногласия. Американцы настроены оптимистично, у них есть план, который носит довольно общий характер. Они что-то делают, но как-то только начинается обсуждение деталей, тут же вспыхивают разногласия», — отметил специалист.

Аналитик подчеркнул, что в западных СМИ сообщается о том, что Израиль поддерживае американский план, ХАМАС выступает против.

«Но это не потому, что палестинское движение не хочет прекращения огня, а потому что те новые условия, которые появляются в предложениях по прекращению огня, его не устраивают. Эти условия поменяют, но новые уже не будут устраивать израильтян. Тем временем американцы продолжают свои усилия. Посмотрим, где там точки соприкосновения. Может быть, США сделают что-то невозможное, но пока оптимизма это не внушает», — подытожил Онтиков.