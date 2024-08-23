Руководство России приняло решение об ответных мерах на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в четверг вечером.

«Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», - отметил дипломат.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Многократно объявлялась ракетная опасность. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из приграничных районов было эвакуировано 115 тыс. человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что из опасных районов выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для эвакуированных жителей открыты в 29 регионах.

По версии украинской стороны, на 20 августа ВСУ контролировали более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Минобороны РФ также утверждает, что с начала наступления в Курской области украинская сторона понесла значительные потери: более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин и другую технику.