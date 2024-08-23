Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в четверг обратился с просьбой о выделении $16,5 млн для расширения мер по борьбе с вирусом mpox в Восточной и Южной Африке.

Как заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Восточной и Южной Африке Этлева Кадилли, дети и уязвимые сообщества в регионе находятся на грани расширяющейся вспышки вируса mpox, поскольку подтвержденные случаи были зафиксированы в Бурунди, Руанде, Уганде, Кении и ЮАР.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), Бурунди уже подтвердил более 500 случаев заражения mpox в 25 из 49 районов страны.

ЮНИСЕФ отметил, что почти 60% всех зафиксированных случаев составляют дети и подростки моложе 20 лет, при этом дети младше 5 лет составляют 21% от общего числа зараженных.

«Помимо экстренного реагирования, необходимо приоритетное внимание уделять коммуникации о рисках, трансграничному сотрудничеству, укреплению системы здравоохранения, обеспечению непрерывности основных услуг и программ, направленных на общее благополучие детей», — заявила Кадилли.

ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность новым вариантом вируса mpox (кластер Ib), обнаруженным во всех пострадавших странах, кроме Южной Африки, из-за его потенциальной способности к более широкому распространению среди различных возрастных групп, особенно среди детей.

Организация также выразила беспокойство по поводу вторичных последствий вспышек mpox для детей и подростков, упомянув стигматизацию, дискриминацию и перебои в обучении.

Демократическая Республика Конго остается наиболее пострадавшей страной, с почти 18 000 случаев заражения, зарегистрированных с начала 2024 года, согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.