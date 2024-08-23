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Харрис предупреждала Украину о войне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила о своей готовности продолжать поддерживать Украину в войне с Россией
Харрис предупреждала Украину о войне
Фото: Reuters / Reuters
23 августа 2024 г.

Камала Харрис, нынешний вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии, пообещала продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией, если будет избрана на пост президента. Об этом она заявила на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, передает Associated Press (AP).

«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — подчеркнула Харрис.

Харрис также отметила, что предупреждала Киев о начале войны за пять дней до российского нападения и участвовала в формировании дипломатического ответа США.

В отличие от Харрис, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости ограничить поддержку Украины. В августе он заявил, что одной из главных причин начала конфликта в Украине стали заявления президента США Джо Байдена о том, что Киев может вступить в НАТО.

По словам Трампа, после его ухода с поста президента российские власти начали активно наращивать военное присутствие у украинской границы. Трамп считает, что это было связано с желанием России вести переговоры с более сильной позиции. Он также отметил, что Байден начал говорить «глупые вещи» о возможности вступления Украины в НАТО, что, по мнению Трампа, способствовало обострению ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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