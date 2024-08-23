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Омар критикует миссию Блинкена в Израиле
Демократка раскритиковала неудачу в переговорах о прекращении огня в Газе, охарактеризовав действия США как «унижение» и «лицемерие»
Омар критикует миссию Блинкена в Израиле
Ильхан Омар / Фото: Reuters / Others
23 августа 2024 г.

Демократический представитель Ильхан Омар выступила с резкой критикой недавней поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, которая не привела к договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

«Это не просто лицемерие говорить о том, что мы уважаем международное право, но и унижение», — заявила Омар на пресс-конференции в Чикаго.

Она также подвергла критике администрацию Байдена за продолжение поставок оружия Израилю. «Если вы действительно хотите прекращения огня, вы просто должны перестать поставлять оружие», — возмутилась она.

Несмотря на усилия США, Катара и Египта по продвижению «промежуточного предложения», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг ключевые условия, включая полный вывод войск из Газы.

По данным местных органов здравоохранения, конфликт привел к гибели более 40 200 палестинцев, в основном женщин и детей, и ранению более 92 740 человек. Продолжающаяся блокада вызвала острую нехватку продовольствия, воды и медикаментов в секторе Газа.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН. Суд потребовал прекратить военное вторжение в Рафах, где до израильской оккупации 6 мая находились более миллиона палестинцев.

Ситуация остается крайне напряженной, а перспективы мирного урегулирования конфликта по-прежнему неопределенны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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