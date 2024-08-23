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«Масштабные планы» Пекина и Москвы
Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве. Стороны обсудили рост торговых отношений и планы по реализации совместных экономических проектов
«Масштабные планы» Пекина и Москвы
Фото: Reuters / Reuters
23 августа 2024 г.

В среду президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве, где подчеркнул важность укрепления торговых отношений между Россией и Китаем. Путин отметил, что торговые связи между странами активно развиваются, и поблагодарил китайскую сторону за усилия в этом направлении. Он также сообщил, что Россия и Китай разработали «масштабные планы» по реализации экономических и других проектов.

Ли Цян, который ранее провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, заявил, что отношения между двумя странами находятся на «беспрецедентно высоком уровне». Встреча состоялась в контексте продолжающейся украинской операции в Курской области, тяжелых боев в Донецкой области и ежедневных волн атак беспилотников на регионы РФ.

В совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая подчеркивается противодействие «политизации спорта» и осуждение инициатив по «изъятию активов иностранных государств». Россия и Китай также договорились укреплять сотрудничество в сфере коммуникаций.

Китай сохраняет нейтральную позицию по поводу войны в Украине. После введения жестких санкций Западом против российской нефти, Китай активизировал закупки этого ресурса, что усилило его влияние в России. Путин, встретившись с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине после инаугурации на пятый срок, подчеркнул важность Китая как ключевого партнера.

Согласно данным американской разведки, Китай значительно увеличил поставки в Россию станков, микроэлектроники и других технологий, которые используются для производства вооружений, включая ракеты, танки и самолеты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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