Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что работы по проекту «Путь развития», который будет реализован в рамках сотрудничества между Турцией и Ираком, продвигаются с высокой скоростью.

Уралоглу напомнил, что 22 апреля 2024 года во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак был подписан меморандум о сотрудничестве между Турцией, Ираком, Катаром и ОАЭ в рамках проекта «Путь развития». Он отметил: «После подписания этого меморандума мы переходим к важному этапу и проведем первый Саммит министров 29 августа в 14:00 в резиденции Долмабахче в Стамбуле».

Министр заявил, что на саммите будут обсуждены все детали проекта «Путь развития», и будут приняты важные решения. Уралоглу подчеркнул, что проект значительно поспособствует экономическому росту Турции и региональному развитию.

«Турция укрепит свои экономические и стратегические преимущества, создавая надежный и эффективный торговый коридор между Азией и Европой», — заявил министр.

Уралоглу также отметил, что грузы, поступающие в Турцию по «Пути развития», смогут перемещаться во всех направлениях благодаря транспортной сети и портам страны. Он добавил: «Благодаря этому коридору мы сможем более эффективно интегрироваться в глобальную логистическую систему и предложить новые варианты для грузоперевозок. Мы уверены, что «Путь развития» сможет связать между собой существующие транспортные коридоры и повысить их эффективность».

Министр также рассказал о планах завершить строительство участка Черкезкёй-Капыкуле до конца 2025 года. Проект «Путь развития» включает в себя и железнодорожный компонент. Уралоглу подчеркнул, что ведутся работы по строительству новой высокоскоростной железнодорожной линии между Халкалы и Капыкуле, протяженностью 229 км, которая будет предназначена для перевозки как грузов, так и пассажиров. Завершение 153-километрового участка Черкезкёй-Капыкуле планируется к концу 2025 года.

Ожидается, что после завершения проекта время в пути между Халкалы и Капыкуле сократится с 4 часов до 1,5 часов, а пропускная способность линии увеличится в 4 раза. Уралоглу добавил, что проектирование железнодорожной линии, проходящей через мост Явуз Султан Селим, завершено. Работа над этим проектом продолжается ускоренными темпами.