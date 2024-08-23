Удар по автомобилю с мирными жителями в Донецкой области

Госслужба по ЧС Украины опубликовала видео, на котором, как утверждают в ведомстве, российские войска наносят удар по автомобилю с эвакуированными жителями Донецкой области. Людей сейчас эвакуируют из 12 сел Покровского района, куда стремительно приближаются российские войска. #trtнарусском #донецк #удар #украина #россия #мирныежители #новости #трт #новостимира