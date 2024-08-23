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Моди прибыл в Киев
Премьер-министр Индии, прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит, который продлится всего несколько часов из соображений безопасности, стал первым в истории двусторонних отношений
Моди прибыл в Киев
моди зеленский / Photo: Reuters
23 августа 2024 г.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с визитом, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает NDTV, визит Моди продлится всего несколько часов из соображений безопасности. Это первый визит главы индийского правительства в Киев, который стал важным шагом в двусторонних отношениях между Индией и Украиной.

Моди выразил желание продолжить обсуждение укрепления двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании конфликта в Украине.

«Я уверен, что этот визит послужит естественным продолжением обширных контактов с двумя странами и поможет создать основу для более крепких и динамичных отношений в предстоящие годы», – цитирует NDTV заявление Моди.

Ранее, в начале июля, Моди посетил Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время этой встречи индийский премьер подчеркнул, что война не может быть решением проблем, и обе стороны согласились с необходимостью «скорейшим образом установить мир».

Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву и его встречу с Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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