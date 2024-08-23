Аресты в Берлине за пропалестинские лозунги

В Берлине полиция задержала несколько человек во время митинга, на котором пропалестинские активисты протестовали против решения немецкого суда оштрафовать активиста за лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». Суд постановил, что скандирование, используемое пропалестинскими группами, «оправдывает нападение ХАМАС на Израиль». Многие эксперты, однако, утверждают, что это решение нарушает законы, защищающие свободу слова в Германии. #trtнарусском #германия #протесты #полиция #активисты #новости #трт #новостимира