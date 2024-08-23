В воздухе Ближнего Востока вновь витает призрак войны. Словно зловещее эхо прошлых конфликтов, он напоминает о череде катастрофических решений, принятых Вашингтоном за последние десятилетия. Сегодня, когда мир с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности между Израилем и Ираном, невольно возникает вопрос: неужели США снова окажутся втянуты в полномасштабную войну в регионе?

Тень прошлого: уроки, которые не были усвоеныИрак: начало конца

7 октября 2001 года первые американские бомбы упали на афганскую землю. Этот день ознаменовал начало эпохи, которую позже назовут «бесконечными войнами» США на Ближнем Востоке. Спустя полтора года, в марте 2003-го, американские войска вторглись в Ирак.

Вторжение в Ирак, основанное на ложных разведданных о наличии оружия массового поражения, стало катализатором хаоса, который захлестнул регион. Свержение режима Саддама Хусейна привело не к демократизации и стабильности, а к затяжной гражданской войне, росту экстремизма и, в конечном итоге, к появлению ДАЕШ и других террористических организаций, втянувших регион в бесконечную спираль насилия.

Афганистан: двадцать лет ни о чем

Если война в Ираке была стратегической ошибкой, то афганская кампания стала символом тщетности попыток США «построить демократию» в чуждой культурной среде. Двадцать лет присутствия, триллионы долларов, тысячи погибших американских солдат – и все это закончилось стремительным возвращением талибов к власти в 2021 году и поспешным выводом американских сил из Кабула.

Ливия: хаос под прикрытием гуманитарной интервенции

Вмешательство НАТО во главе с США в гражданскую войну в Ливии в 2011 году было представлено как «гуманитарная интервенция». Однако свержение режима Муаммара Каддафи привело лишь к дестабилизации некогда процветающей страны и превращению ее в рассадник терроризма, работорговли и незаконной миграции.

С тех самых пор Ливией управляют две конкурирующие администрации: признанное ООН Правительство национального единства в Триполи и правительство, назначенное Палатой представителей, в Бенгази. Попытки ООН провести выборы неоднократно проваливались, что подпитывало политический кризис и шаткую стабильность в стране, нередко перераставшую в вооруженные столкновения.

Газа: точка невозврата?

Сегодня мир с ужасом наблюдает за происходящим в секторе Газа. Поддержка США израильской военной операции, которую многие эксперты характеризуют как геноцид, не только усугубляет гуманитарную катастрофу, но и грозит перерасти в региональный конфликт невиданных масштабов.

С начала конфликта в Газе погибло более 40 000 мирных жителей. США продолжают поставлять оружие Израилю, несмотря на многочисленные свидетельства его использования против гражданского населения. Этот факт не только подрывает моральный авторитет Америки, но и делает ее потенциально соучастником военных преступлений.

На пороге новой войны

Убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра стало опасной эскалацией, которая может привести к полномасштабному региональному конфликту. Иран и его союзники, вероятно, готовят ответный удар против Израиля, который может стать искрой, способной разжечь пожар новой войны.

В этих условиях решение администрации Байдена об ускоренном развертывании авианосной ударной группы «Авраам Линкольн» и подводной лодки «Джорджия» в регионе, а также одобрение продажи оружия Израилю на $20 млрд выглядит как подготовка к неизбежной новой военной кампании.

Стратегия, основанная на иллюзиях

Политика США на Ближнем Востоке последних лет основывалась на иллюзии о возможности создания региональной коалиции, способной защищать американские интересы без прямого вмешательства Вашингтона. Соглашения Авраама, подписанные при Трампе и поддержанные администрацией Байдена, были призваны стать основой этой стратегии.

Однако этот подход имел фундаментальный изъян: он полностью игнорировал палестинский вопрос, который остается ключевым источником напряженности в регионе. Незаконная израильская оккупация, отсутствие политического процесса по нормализации палестинского вопроса, события 7 октября 2023 года и последовавшая за ними война в Газе показали всю хрупкость и недальновидность этой стратегии.

Цена ошибок и путь вперед

Сегодня США стоят на распутье. Продолжение нынешнего курса грозит втягиванием в новый, потенциально катастрофический конфликт. Альтернативой может стать радикальный пересмотр ближневосточной политики, основанный на следующих принципах:

· Признание палестинского вопроса ключевым для стабильности региона.

· Отказ от безоговорочной поддержки Израиля и давление на него с целью соблюдения международного права.

· Приоритет дипломатии и многосторонних переговоров над военными решениями.

· Уважение суверенитета и интересов всех стран региона.

· Фокус на гуманитарных вопросах и развитии, а не на военном присутствии.

Реализация этого подхода потребует политической воли и готовности противостоять мощному произраильскому лобби в США. Однако альтернатива - продолжение нынешнего курса - может привести к катастрофическим последствиям не только для Ближнего Востока, но и для самих Соединенных Штатов.

Стоя на краю пропасти, Америка должна сделать выбор: продолжать политику, основанную на силе и краткосрочных интересах, или встать на путь подлинного миротворчества и стабилизации региона. От этого выбора зависит не только будущее Ближнего Востока, но и роль США как глобального лидера в 21 веке.