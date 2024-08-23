В пятницу утром нефтебазу в городе Пролетарске Ростовской области вновь атаковали беспилотники. При этом пожар на объекте продолжается уже шестой день. Об этом сообщили российские телеграм-каналы Shot, Baza и Astra. На данный момент данных о пострадавших нет. Официальной информации об атаке не поступало.

18 августа в результате атаки дронов на нефтебазе загорелись около 20 цистерн с дизельным топливом, каждая объемом пять тысяч кубических метров. По состоянию на 20 августа площадь возгорания достигла 10 тыс. квадратных метров. Власти утверждают, что до резервуаров с керосином огонь пока не добрался, но, по данным Shot, именно эти резервуары могли быть целью сегодняшней атаки беспилотников. Предполагается, что украинские силы пытаются спровоцировать распространение огня на цистерны с керосином, что могло бы значительно увеличить площадь пожара.

Для ликвидации пожара привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, включая сотрудников из соседних регионов. 49 пожарных получили ранения, семеро из них доставлены в госпиталь МЧС в Санкт-Петербурге. В городе Пролетарске с 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации.

В ночь на пятницу российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников: четыре в Белгородской области и три в Курской, заявили в Минобороны России. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Курской области сообщил, что один из украинских беспилотников был сбит в районе Курчатовской АЭС. Обломки дрона были обнаружены недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива на территории атомной электростанции.