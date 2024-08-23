Власти Венгрии заявили, что готовы предоставить бесплатные билеты в один конец в Брюссель мигрантам и лицам, ищущим убежища, которые пытаются въехать в Европейский союз. Об этом 22 августа заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

По его словам, это заявление стало ответом на крупные штрафы, наложенные на Будапешт за ограничительную политику в отношении лиц, ищущих убежища. Гуляш раскритиковал июньское решение Европейского суда, который обязал Венгрию выплатить штраф в размере $216 млн за постоянное нарушение правил предоставления убежища в блоке и дополнительно более $1,3 млн в день до тех пор, пока Будапешт не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

«Брюссель хочет заставить нас любой ценой впустить мигрантов», — сказал Гуляш и подчеркнул, что Венгрия не допустит такой попытки вмешательства во внутренние дела.

Политик подчеркнул: если ЕС продолжит навязывать Венгрии правила, которые «не позволяют задерживать мигрантов на границе», его страна предложит каждому мигранту «бесплатный проезд в Брюссель».

Правительство Венгрии заняло жесткую позицию в отношении людей, въезжающих в страну с 2015 года, когда в Европу въехало более 1 млн человек из Сирии, Афганистана и стран Африки. Венгрия построила приграничные заборы, защищенные колючей проволокой, на своих южных рубежах с Сербией и Хорватией. Кроме того, Будапешт возвел несколько транзитных зон для содержания лиц, ищущих убежища, на своей границе с Сербией.

Но Еврокомиссия не согласилась с необычайно жестким подходом Венгрии и обратилась в суд. Высший суд блока признал политику Будапешта нарушающей правила Евросоюза, обязывающие все страны-члены иметь общие процедуры предоставления убежища.

Виктор Орбан ранее пообещал, что Венгрия не изменит свою миграционную политику и политику предоставления убежища независимо от каких-либо решений Европейского суда.