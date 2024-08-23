Верховный суд Венесуэлы признал победу действующего президента Николаса Мадуро на президентских выборах в прошлом месяце. Инстанция постановила: опубликованные в интернете результаты голосования, показывающие победу оппозиционного кандидата, были сфальсифицированы.

Это решение было принято на фоне протестов и международной критики, вспыхнувших после выборов 28 июля, на которых президент пошел на третий шестилетний срок.

При этом оппозиция раскритиковала решение Верховного суда, отмечая, что инстанция «укомплектована сторонниками Мадуро» и почти никогда не выносит решений против правительства.

Мадуро утверждает, что победил на выборах с перевесом более чем в 1 млн голосов. Основная оппозиционная коалиция обвинила Мадуро в попытке украсть голоса.

Оппозиция утверждает, что волонтерам удалось собрать копии протоколов голосования с 80% из 30 000 избирательных участков по всей стране, которые показывают, что кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия победил с перевесом более чем 2:1.

Официальные протоколы, распечатанные каждой избирательной машиной, имеют QR-код, который позволяет любому легко проверить результаты, и их практически невозможно сфальсифицировать.

«Попытка узаконить результаты не меняет правды: мы одержали убедительную победу, и у нас есть протоколы голосования, чтобы это доказать», — заявил Эдмундо Гонсалес, комментируя решения суда.

Выводы экспертов ООН и Центра Картера, которые были приглашены для наблюдения за выборами, также определили, что результаты, объявленные властями Венесуэлы, не заслуживают доверия. В частности, внешние эксперты отметили, что власти не опубликовали разбивку результатов по каждому из 30 000 избирательных участков по всей стране, как это делалось почти на всех предыдущих выборах.

Власти в Каракасе заявили, что иностранная кибератака задержала подсчет голосов в ночь выборов и публикацию дезагрегированных результатов.